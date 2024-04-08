Aregy Group вышел из всех проектов в Украине: причиной называют атаки на санаторий "Червона калина"

Международная медицинская группа Aregy Group заявила о выходе из всех проектов в Украине из-за регулярных рейдерских атак на один из ее активов - санаторий "Червона калина" в селе Жобрин в Ровенской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

"Из-за отсутствия защиты частного бизнеса и инвестиций, высокой коррумпированности властных и правоохранительных структур, отсутствия справедливой судебной системы и действия законодательства, международная медицинская компания вынуждена прекратить десятилетнюю деятельность в Украине и свернуть инвестиции в ее экономику", - отмечает пресс-служба.

При этом инвесторы приняли, по их мнению, единственное справедливое решение, которое позволит сохранить работу санатория - передать контрольный пакет акций прямым наследникам основателя и главного врача "Червоной калины", покойного Николая Сывогого. А именно его сыну Юрию Сывому и внучке Екатерине, работающей непосредственно в санатории.

Также часть акций отойдет представителям коллектива оздоровительного заведения, работавшим над развитием новых инвестиционных проектов.

"Таким образом, историческая справедливость будет восстановлена, и настоящие наследники Николая Сывого будут продолжать его дело", - убеждены в Aregy Group.

В группе компаний также сообщили, что провели всю необходимую профессиональную подготовку сотрудников санатория и будут предоставлять и дальше, при необходимости, консультации по развитию отдельных проектов. Кроме того, Aregy Group продолжит волонтерскую поддержку ВСУ.

Напомним, по словам инвестора, рейдерские атаки на санаторий начались еще при жизни Николая Сывого, а после его смерти только усилились.

Как сообщают в санатории, среди действий, к которым прибегают рейдеры: блокирование счетов арендного предприятия "Санаторий "Червона калина", открытие безосновательных уголовных производств, подкуп судей, угрозы адвокатам инвестора, сотрудникам и журналистам и т.д.

По информации СМИ, за этими действиями может стоять группа лиц во главе с экс-главой области, а ныне главой Фонда государственного имущества Украины Виталием Ковалем и депутатом Ровенского областного Совета Владимиром Рашовским. Цель - захват предприятия и строительство на его месте развлекательного комплекса с коттеджами для местной элиты.

Aregy Group неоднократно обращалась по поводу рейдерских атак с заявлениями в правоохранительные органы: полицию, Офис генеральной прокуратуры, БЭБ и ГБР. Однако уголовные производства так и не получили своего развития.

В связи с этим Aregy Group с 1 февраля 2024 вынуждена была приостановить деятельность оздоровительного заведения и обратилась с открытым заявлением к народным депутатам и президенту с просьбой оказать помощь в противодействии рейдерскому захвату предприятия. Кроме того, инвесторы обратились с иском в Верховный суд.

15 февраля с открытым заявлением к президенту обратился также коллектив ОП.

В пятницу, 5 апреля, в 19:00 коллектив предприятия заявил о рейдерском захвате санатория при поддержке опергруппы полиции.

Как утверждает адвокат "Червоной калины", захват санатория и назначение так называемого нового директора Сергея Павловского является абсолютно незаконным.

В свою очередь сотрудники санатория сообщили, что после попытки захвата заведения, в их адрес поступают угрозы от неизвестных лиц.

Aregy Group стала ключевым инвестором санатория в декабре 2022 года. Инвестиции в реконструкцию предприятия должны составить более $20 млн.