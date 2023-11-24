Арахамия: в следующем году – ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет

В ближайшие годы в Украине не будет возможности провести выборы, ни парламентские, ни местные, ни президентские.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава фракции "Слуга Народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия в эфире передачи "Мосейчук+".

₴Я думаю, что давайте будем пороково идти, - следующий год я не считаю, что вообще какие-то выборы могут быть. В следующем году - ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет", - говорит Арахамия.

В то же время он отметил, что никто Украину не заставляет проводить выборы, однако периодически этот вопрос поднимается от отдельных западных чиновников.

"Единичны были политики которые говорили что "возможно вам нужно будет садиться за стол переговора, и тогда возможно если вы будете условно не легитимны, и тогда к вам могут быть такие вопросы, возможно, вам нужно провести выборы", - отметил он.

Однако в момент, когда обсуждение выборов доходит до конкретики, вопрос выборов снимается.

"а именно как будут голосовать или баллотироваться военные, а как те 6 миллионов украинцев за границей должны отдать свои голоса, а как сделать, чтобы воздушная тревога не была целый день, и так далее. Они не имеют ответа, и никто на такие вопросы не имеет ответы", - подчеркнул политик.

Выборы во время войны

Отметим, что в Украине выборы президента намечены на 2024 год. Они должны пройти в конце марта. Но военное положение делает их невозможными. В то же время, некоторые западные политики все равно призывали Киев провести выборы.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что президент Украины взвешивает все "за" и "против" выборов. Однако позже Зеленский заявил, что сейчас вопрос выборов не актуален.

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