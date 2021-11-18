Арабська коаліція провела операцію проти об'єктів у Ємені після спроби атаки дронів
Фото: арабська коаліція провела операцію проти об'єктів у Ємені після спроби атаки дронів (facebook.com/RFSmediaOffice1)
Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії провела широкомасштабну операцію проти цілей у Ємені. Причиною стала атака безпілотником міжнародного Аеропорту Абха в Саудівській Аравії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Операція пройшла в єменських провінціях Сана, Дамар, Саада та Аль-Джауф. Були зруйновані майстерні та склади балістичних ракет, безпілотних літальних апаратів та систем зв'язку.
Коаліція також націлена на те, що описано як секретний об'єкт для експертів з Корпусу вартових ісламської революції та ліванської "Хезболли", яких вона звинувачує у причетності до ворожих нападів на королівство.
Зазначалося, що коаліція вживає "оперативних заходів щодо усунення джерел ворожих транскордонних атак".