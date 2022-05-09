Аптекам під час війни дозволили продавати рецептурні ліки без рецепту
Кабінет міністрів вніс зміни до Ліцензійних умов виробництва, оптової та роздрібної торгівлі, імпорту лікарських засобів. Під час воєнного стану дозволили продавати рецептурні ліки без рецепту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 7 травня 2022 р. № 542.
Згідно з документом, відпуск рецептурних лікарських засобів (крім лікарських засобів, які містять наркотичні засоби), може здійснюватися без рецепта лікаря.
Умовою продажу є надання пацієнтам працівниками аптек під час відпуску таких лікарських засобів роз’яснення щодо необхідності їх застосування згідно із зазначеною інструкцією.
Нагадаємо, у лютому планувалося, що з квітня 2022 року антибіотики можна буде придбати лише за наявності е-рецепта.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.