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У квітні-травні клієнти "Сумигаз Збуту" на 40% збільшили використання газу

Новини » Енергетика     24.06.2020 - 15:47
У квітні-травні клієнти "Сумигаз Збуту" на 40% збільшили використання газу
Газова труба (kmu.gov.ua)

Ціна енергії з газу наразі в п'ять раз дешевше за електричну

З початку ІІ кварталу 2020 року серед клієнтів ТОВ "Сумигаз Збут" на 40% збільшилось використання природного газу. Через його значне здешевлення, в холодні весняні місяці мешканці області використовували для короткочасного опалення осель саме газ.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"За січень-березень побутові споживачі Сумської області спожили 104,4 млн куб. м газу, що на 21% менше ніж за перший квартал 2019 року. Проте через прохолодну весну, а також у зв’язку з карантином, коли переважна більшість громадян залишалася вдома та інтенсивно споживала енергоресурс, у квітні – травні спостерігалось збільшення споживання на 40%. Але найважливіший фактор - значне зменшення ціни газу. В травні ціна одиниці енергії газу коштувала в п’ять разів дешевше за електричну. В червні ця різниця ще збільшилась - адже ціна газу знов зменшилася", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, загалом же за перші п’ять місяців 2020 року споживання домоволодіннями регіону скоротилось на 20 млн куб. м саме через відносно теплі місяці І кварталу.

У "Сумигаз Збут" нагадують, що інформацію щодо об’ємів споживання газу власники домоволодінь можуть перевірити у будь-який момент за допомогою онлайн сервісів 104.ua або зателефонувавши до контакт-центру за номером (0542) 76-73-04.

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Автор: Мария Тарарыева

Теги Новини України Сумигаз
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