Apple решила выпускать iPhone 15 с разъемом USB-C, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Apple пишет издание, Apple долгое время сопротивлялась переходу на USB-C, но была вынуждена согласиться на него из-за требований ЕС. Несмотря на то, что компания ранее критиковала действия власти, она представит этот шаг как значительное усовершенствование.

"Если бы Apple Inc. захотела, то iPhone продолжал бы использовать нынешний разъем Lightning в течение следующих нескольких лет – до того момента, когда компания будет готова полностью отказаться от них на своих смартфонах", - отмечает Bloomberg.

Однако ЕС заставил Apple изменить планы, требуя от изготовителей мобильных устройств использовать стандарт USB-C до конца следующего года. Apple оказалась в неудобном положении, когда ей пришлось внедрять технологию, которой она не хотела.

Таким образом, разъемы USB-C появятся на четырех новых моделях iPhone, а также на наушниках AirPods Pro.

По данным издания, Apple опишет это как большое преимущество для клиентов. В частности, покупателям расскажут о том, что новый разъем позволит с большей скоростью передавать данные, а в некоторых случаях и быстрее заряжать устройство.

Также благодаря переходу на USB-C можно использовать одну зарядку для айфонов, айпадов, макбуков, а также других устройств.

Как отмечает Bloomberg, компания могла бы выпускать iPhone с разъемом USB-C только для европейского рынка, однако это чревато проблемами в цепи поставки, а также тем, что нововведение запутает покупателей.

Однако, как сообщает издание, решение о переходе на новый разъем "не будет для Apple слишком болезненным".

Презентация iPhone 15

Напомним, компания Apple проведет 12 сентября презентацию, на которой могут представить новую линейку iPhone и умные часы.

Мероприятие состоится в Театре Стива Джобса в его штаб-квартире в Купертино (штат Калифорния), согласно приглашениям от самой дорогой компании в мире.

Аналитики заявили, что Apple попытается привлечь покупателей рядом новых функций своего флагманского устройства, поскольку это происходит на фоне падения спроса на смартфоны по всему миру.