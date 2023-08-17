Apple сокращает производство iPhone 15 накануне запуска продаж, - СМИ

В сентябре американская компания Apple выпустит iPhone 15. Однако у компании якобы возникли проблемы с серийным производством некоторых компонентов из-за чего Apple уже сокращает производство новых смартфонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 9to5mac .

В записке компании, разосланной инвесторам, аналитик Джефф Пу упоминает, что до конца года Apple должна собрать 77 млн единиц iPhone 15. Ранее предполагалось, что компания отгрузит около 83 млн единиц iPhone 15.

По мнению аналитика, такое ожидание объясняется двумя основными причинами.

Во-первых, проблемы с поставками деталей все еще могут повлиять на массовое производство iPhone 15. В частности, он упоминает, что датчики камеры Sony, новая титановая рамка для моделей Pro и новый дисплей с более тонкими рамками могут задержать выпуск новых телефонов.

В то же время Пу считает, что Apple скорректировала свои оценки продаж из-за "проблем со спросом".

По слухам, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут дороже своих предшественников, и это может привести к снижению спроса.

"Сокращение плана сборки перед запуском не является позитивным сигналом, а потенциальное повышение цены на iPhone 15 Pro Max также может снизить конечный спрос", - заявил аналитик.

В третьем квартале 2023 финансового года Apple сообщила о снижении выручки от продаж iPhone с 40,67 млрд долларов до 39,67 млрд долларов.

В ходе телефонного разговора с инвесторами генеральный директор Apple Тим Кук подтвердил, что компания продает меньше iPhone в США, на своем основном рынке, несмотря на более высокие результаты в некоторых других регионах.

Ранее сообщалось, что Apple начинает производство iPhone 15 в Индии.

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