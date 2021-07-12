Apple представить нові iPad mini і iMac. Bloomberg спрогнозував терміни презентації

Компанія Apple офіційно покаже нове покоління планшета iPad mini і нову версію комп'ютера-моноблока iMac. Вони будуть представлені до кінця 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Bloomberg .

iPad Mini

Дизайн iPad Mini 6 буде виконаний в стилістиці планшета iPad Air, повідомляє видання.

Пристрій отримає роз'єм USB-C, який замінить фірмовий порт Lightning. При цьому збережеться сканер відбитка пальців Touch ID - замість кнопки Home він буде вбудований в клавішу включення планшета.

Новинка Apple, як зазначає інсайдер, не отримає процесора M1: щоб розвести компактний планшет з більш продуктивною моделлю iPad Pro, всі iPad Mini 6 будуть доступні тільки з чіпами серії A.

Моноблок iMac

Новий комп'ютер отримає процесор M1X або M2 і вийде на ринок у варіанті з 27-дюймовим екраном.