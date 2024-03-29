Apple планирует выпуск новых iPad Pro в мае, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Релиз будет сосредоточен на обновленных версиях iPad Pro и iPad Air, сказали люди, попросившие не называть их имен, поскольку планы не являются публичными.

Новые модели Pro получат новые более четкие OLED-дисплеи - сокращение от organic light-emitting diode, а iPad Air впервые получит 12,9-дюймовый экран.

Модели iPad Pro под кодовыми названиями J717, J718, J720 и J721 будут оснащены новым чипом M3 и работать с обновленными версиями клавиатуры Magic Keyboard и Apple Pencil. Обновление представляет собой первую модернизацию этой линейки с 2018 года.

iPad Air, тем временем, последний раз обновлялся в 2022 году с чипом M1. Он получит новый процессор, а размер экрана 12,9 дюймов означает, что покупатели смогут приобрести большой iPad за меньшие деньги, чем более дорогую модель Pro.

Apple планировала выпустить новые iPad к концу марта или началу апреля, но компания работает над завершением разработки программного обеспечения для устройств. Экраны в последних моделях также требуют новых сложных технологий производства, что и послужило причиной задержки.

Релиз в начале мая состоится примерно за месяц до следующего крупного события Apple. 10 июня компания планирует начать свою недельную Всемирную конференцию разработчиков. Ожидается, что на ней Apple представит обновленную стратегию развития искусственного интеллекта, а также обновления программного обеспечения для iPhone, iPad, Apple Watch, Mac и гарнитуры Vision Pro.