Apple готовит кардинальное обновление операционных систем для iPhone, iPad и Mac

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам источников Bloomberg, обновление, которое должно состояться в конце этого года и кардинально изменит внешний вид операционных систем. Обновление также сделает различные программные платформы Apple более однообразными. Произойдет обновление стиля значков, меню, приложений, окон и системных кнопок.

Известно, что компания работает над упрощением навигации и управления устройствами для пользователей, сообщили источники. По их словам, дизайн в некоторой степени основан на программном обеспечении Vision Pro.

Apple делает ставку на то, что прорывной новый интерфейс может помочь стимулировать спрос. Ведь доходы компании замедлились после всплеска расходов на технологии в эпоху пандемии, и рост восстанавливается лишь постепенно. Продажи iPhone от Apple - ее крупнейший источник дохода - неожиданно упали во время последнего праздничного сезона.

Изменения войдут в iOS 19 и iPadOS 19 под кодовым названием "Luck" - и macOS 16, которая получила название "Cheer".

"Они выходят далеко за рамки нового дизайна и эстетических изменений. Программное обеспечение станет самым значительным обновлением Mac со времен операционной системы Big Sur в 2020 году. Для iPhone это будет самое большое обновление со времен iOS 7 в 2013 году", - говорится в материале.

Ранее мы писали о том, что Apple работает над версией AirPods со встроенными камерами. Хотя эта технология, скорее всего, не появится в AirPods Pro 3, которые могут выпустить в этом году, компания уже активно занимается ее разработкой.