Людина не потрібна: роботи Hyundai Boston Dynamics охоронятимуть заводи і працюватимуть в страхових компаніях

У червні 2021 року концерн Hyundai придбав 80% акцій виробника роботів Boston Dynamics, витративши на операцію $ 1,1 млрд. Минуло зовсім небагато часу, і ось знамениті роботи-собаки Spot стали охоронцями на заводах та оцінювачами збитків у страхових компаніях.

Тут немає нічого дивного — ця універсальна машина здатна виконувати практично будь-які завдання: від визначення рівня радіації в Чорнобильській зоні та участі в бойових діях до виконання різних корисних справ.

Робопес Spot прийнятий на роботу в страхову компанію

Тепер Спота включили до складу групи фахівців з врегулювання претензій американської страхової компанії Farmers Insurance. Спеціалізуватися він буде в оцінці збитку, нанесеного різними катастрофами-ураганами, лісовими пожежами, землетрусами, торнадо і т.д. здатний справлятися і з побутовими аваріями.

Робопса допрацювали для роботи "в полях", оснастили додатковими датчиками та камерами, в тому числі з оглядом на 360 градусів, а також програмним забезпеченням для збору і документування даних.

За словами Саманти Сантьяго, керівника відділу стратегії врегулювання збитків і автоматизації в Farmers Insurance, створений на замовлення Spot стане цінним доповненням до вже наявних технологій компанії, таких як супутникова фотозйомка і дрони.

Робот-охоронець Factory Safety Service Robot

Сам же концерн Hyundai починає випуск охоронних робопсів, що отримали загальну назву Factory Safety Service Robot. Один з них вже приступив до патрулювання та охорони південнокорейського заводу Kia (марка є складовою частиною концерну Hyundai-Kia)..

Модифікована під нові завдання версія споту здатна аналізувати потенційно небезпечні ситуації та попереджати про них службу безпеки. Наприклад, він перевіряє, чи замкнені двері, розпізнає чужинців і здатний виявляти вогнища загоряння ще до того, як виникне пожежа — для цього він додатково оснащений тепловізором і 3D-лідаром.

Чотириногий робот-охоронець Spot може переміщатися у вузьких просторах, а також знаходити "сліпі зони", недоступні людському оку.

Робот може працювати як в автономному режимі, так і під безпосереднім керуванням оператора. Більш того, до системи управління можна під'єднати декількох робопсів, щоб забезпечити одночасний контроль відразу за декількома зонами.

В ході тестової експлуатації інженери оцінять ефективність робостражу і при необхідності внесуть зміни в конструкцію і програмне забезпечення.

Роботи замість людей

Надалі концерн Hyundai збирається випустити охоронного робопса у вільний продаж. Сигналізація та охоронні фірми будуть не потрібні, вартувати ваше майно і автомобіль буде, як у минулі часи, вірний пес — тільки тепер механічний, більш кмітливий і непідкупний.

У подальших планах корейців — спільно з Boston Dynamics запустити цілісну систему продуктів і рішень в робототехніці: від створення "розумних" заводів і виробництва на них роботів до найскладніших логістичних рішень. Наприклад, роботи можуть замінити людей там, де виробничий процес пов'язаний з ризиками для людського здоров'я.

Цікаво, що цією темою В Hyundai зайнялися ще до покупки Boston Dynamics. На початку року був представлений робот DAL-e для обслуговування клієнтів в дилерських центрах під час пандемії — ім'я розшифровується як Drive you Assist you, Link with you—experience, що перекладається приблизно як "направляти вас і допомагати вам відповідно до ваших потреб».

Компактний DAL-e шириною 60 см і вистовой в 1,16 метра важить 80 кілограмів. Робот оснащений найсучаснішою технологією штучного інтелекту, здатний розпізнавати обличчя та особливості мови. Пересуваючись на чотирьох колесах по шоу-руму, робот буде надавати допомогу клієнтам і проводити презентацію новинок, завантажуючи по бездротовій мережі необхідну інформацію на демонстраційні екрани.

За словами віце-президента Hyundai Motor Ейсуна Чунга, в майбутньому на виробництво роботів припадатиме 20% бізнесу концерну. От тільки чи не вийде так, що виробничі плани прийматиме рада рободиректорів?