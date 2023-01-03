АПЛ: "Арсенал" Зинченко не обыграл "Ньюкасл", Де Дзерби уничтожил "Эвертон" с Миколенко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Англия, Премьер-лига, 19-й тур

"Арсенал" – "Ньюкасл" – 0:0

"Эвертон" – "Брайтон" – 1:4

Голы: Грей, 90+2 (пенальти) – Митома, 14, Фергюсон, 51, Марч, 54, Гросс, 57

В столице соперники быстро разобрали роли. "Канониры" принялись играть первым номером, а "сороки" сознательно отдали инициативу хозяевам. Как следствие, уже на 7-й минуте Поуп вынужден был парировать опасный удар Саки. Но следующая опасность у ворот "Ньюкасла" возникла через полчаса, когда Габриэл головой пробил мимо стойки после углового.

Гости ответили ударом Жоэлинтона выше ворот после стандарта перед перерывом. А со стартом второй половины "сороки" удачно "засушили" игру. "Арсенал" и "Ньюкасл" сосредоточились на борьбе в центре поля и попытках спровоцировать оппонентов на фолы.

Моменты у хозяев появились только в финальные минуты. На 79-й Мартинелли не попал в створ после прострела Саки, а на 87-й Поуп ногами парировал удар Нкетии с близкого расстояния. В конце концов забить в этот вечер было не суждено ни одной из команд.

На "Гудисоне" гости с южного побережья сумели забить быстрый мяч. На 14-й минуте Митома получил передачу от Кайседо в центре штрафной и точным ударом пробил Пикфорда. "Ириски" до перерыва упустили несколько возможностей. В частности, удар Грея после паса Миколенко стал добычей кипера.

А во втором тайме коллектив Де Дзерби организовал 3 мяча за шесть минут. Сначала Фергюсон из центральной зоны отправил мяч в левую девятку. Далее Марч точно пробил правой в левый нижний угол из пределов штрафной. А на десерт при попустительстве обороны "Эвертона" отличился Гросс. Гол престижа от Грея с пенальти стал слабым утешением для фанатов.

Украинцы Александр Зинченко и Виталий Миколенко вышли в основе "Арсенала" и "Эвертона" соответственно и провели на поле все 90 минут. Оба исполнителя сборной Украины действовали на левом фланге обороны.