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В ОП роз'яснили причини роздержавлення спиртової галузі

Новини » Економіка     11.12.2019 - 23:54
В ОП роз'яснили причини роздержавлення спиртової галузі
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Одна із причин - тіньовий ринок спирту, через який держава недоотримує мільярдні доходи

В Офісі президента України пояснили необхідність підписання закону про роздержавлення спиртової галузі та назвали суми, які держава недоотримує від діяльності тіньового бізнесу спирту. Про це йдеться у повідомленні прес-служби президента.

Йдеться про закон "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального", який президент Володимир Зеленський підписав у середу, 11 грудня.

"Документ скасовує державну монополію на виробництво спирту в Україні з 2020 року та забезпечить детінізацію спиртової галузі, адже бюджет щорічно недоотримує 8 млрд грн через тіньовий ринок спирту", - йдеться у повідомленні.

Загалом, як пояснили в ОП, закон забезпечить становлення в Україні цивілізованого конкурентного ринку спирту та лікеро-горілчаних виробів.

Зокрема, тепер підприємці можуть після отримання необхідної ліцензії виробляти спирт етиловий (зокрема як лікарський засіб), спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, зерновий дистилят і біоетанол.

Також закон запроваджує для підприємств з відповідною ліцензією лібералізацію експорту спирту з України. Однак імпортувати спирт можуть лише спеціально уповноважені урядом державні підприємства. Триватиме це до 1 січня 2024 року.

Нагадаємо, після перевірки законопроекту в антикорупційному комітеті у документі не побачили ознак корупції. Закон підготовлений президентом Володимиром Зеленським.

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