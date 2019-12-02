АТ "Вінницягаз" за 11 місяців розподілило майже 554 куб. м газу

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60% поставлених обсягів припадає на побутових споживачів

З січня по листопад 2019 року АТ "Вінницягаз" розподілило близько 554 млн куб. м блакитного палива споживачам регіону. Це на 17% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

60% поставлених обсягів припадає на побутових споживачів. Населенню доставлено майже 321 млн куб. м. Інші обсяги отримали непобутові споживачі. Промисловість Вінницької області використала майже 130 млн куб. м газу, підприємства ТКЕ - 92,5 млн куб. м, бюджетні організації – 11,1 млн куб. м, релігійні організації – 0,33 млн куб. м.

"Обсяги розподілу газу до 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшились на 17% або на 11,7 куб. м. Така тенденція спостерігається вже третій рік поспіль по всіх категоріях споживачів", - говорить комерційний директор АТ "Вінницягаз" Володимир Антошко.

За словами прес-служби, надходження коштів від надання послуг з розподілу газу залежить від розподілених обсягів енергоресурсу. "З року в рік обсяги споживання блакитного палива в регіоні зменшуються, відповідно зменшуються і надходження за надані послуги. У свою чергу газорозподільні мережі вимагають обслуговування незалежно від обсягів споживання. Тариф на розподіл природного газу не переглядався НКРЕКП вже майже 5 років. З вартості одного кубометра АТ "Вінницягаз" отримує лише 82 коп. з ПДВ. Через занижений тариф оператори ГРМ несуть мільйонні збитки", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що ситуацію ускладнює заборгованість перед підприємством за надані споживачам послуги з розподілу газу, яка на кінець листопада перевищила 11,7 млн гривень. З них 97% заборгували підприємства - виробники теплової енергії. Решта - бюджетні організації і комунально-побутові підприємства.