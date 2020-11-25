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АТ "Сумигаз" впроваджує пілотний проєкт редизайну газової системи

Суми, Середа 25 листопада 2020 16:37
АТ "Сумигаз" впроваджує пілотний проєкт редизайну газової системи
Газовий вентиль (104.ua)
Автор: Марія Тарариєва

Фахівці АТ "Сумигаз" реалізували пілотний проєкт із редизайну газової системи на окремих ділянках у Роменському районі на Сумщині. Роботи здійснюються для продуктивного використання мереж та приведення їхніх потужностей до сучасного попиту.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У Калинівці Роменського району для ефективного використання газорозподільної системи здійснили демонтаж надлишкового обладнання та перепрокладання ділянок мережі. Замінено 10,7 км підземних сталевих газопроводів на сучасні поліетиленові. Демонтовано 3 морально та фізично застарілі шафові газорегуляторні пункти, які замінили одним потужним українського виробництва RGC Production", - йдеться у повідомленні.

Також за словами прес-служби, проведено реконструкцію газопроводів-вводів до 114 будинків населеного пункту. Роботи провели у стислі терміни – протягом місяця силами фахівцями компанії здійснені заходи на виконання інвестиційної програми відповідно до "Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 рік газорозподільного підприємства АТ "Сумигаз".

"Редизайн системи газорозподілу є дійсно актуальним і складним завданням, адже значна частина мереж не продуктивні, є потреба зменшити наявну потужність в кілька разів. Це виклик для газорозподілу в Україні. Пілотний проєкт дає можливість компанії напрацювати досвід та експертизу, адже для реконструкції ділянок майже немає універсальних рішень", - зазначає технічний директор АТ "Сумигаз" Микола Мурчич.

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