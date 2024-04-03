Ни дня без рекордов. Леброн покорил очередную высоту в баскетболе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN .

39-летний универсальный форвард стал лучшим скорером. Он обошел бразильца Оскара Шмидта.

В ночь на среду Джеймс приложился к выездной победе над "Торонто" (128:111). Звезда "Лейкерс" набрал 23 очка, сделал 4 подбора и отдал 9 результативных передач. Теперь в активе живой легенды 49738 очков под эгидой НБА и в составе сборной США.

Рекорд Шмидта на уровне 49737 пунктов держался с 2003 года. В это время бразильский универсал завершил профессиональные выступления. На элитном уровне он соревновался до 45 лет.

Кто такой Оскар Шмидт

Уроженец Натала (штат Риу-Гранди-ду-Норти), за бомбардирские подвиги получил прозвище "Святая рука". Выступал на родине, а также в Италии и Испании.

Игровая карьера защитника с навыками форварда началась с "Палмейраса" в 1974 году. В 1978-1982 гг. защищал цвета "Сирио", а оттуда перебрался в итальянский "Ювеказерта". На Апеннинах играл до 1993-го, хотя имел предложения из США, где еще в 1984 году был задрафтован "Нью-Джерси" под 131-м номером. Позже играл за итальянскую "Павию", испанский "Вальядолид", бразильские "Кориантианс", "Бандейрантес", "Баруэри" и "Фламенго".

Отказ от перехода в НБА был связан с желанием продолжить выступления в составе сборной Бразилии. До 1989 года баскетболисты ассоциации не имели права играть на Олимпийских играх. Шмидт принял участие в пяти летних Олимпиадах, на трех из которых стал лучшим бомбардиром. Впрочем, Бразилия ни разу не завоевала медалей.

Триумфовал на Панамериканских играх-1987, а также завоевал "бронзу" ЧМ-1978. В 2013 году оказался на операционном столе из-за злокачественной опухоли в мозге, впоследствии болезнь перешла в стадию ремиссии. В том же году был введен в Зал славы баскетбола.