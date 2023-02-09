По аналогии вакцины. Премьер Эстонии предложила новый механизм поставки Украине оружия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Калласа перед саммитом ЕС.

Премьер отметила, что страны ЕС должны дать сигнал европейским оборонным предприятиям для увеличения темпов производства. По ее мнению, поставлять оружие Украине можно по аналогии с вакцинами.

"Думаю, все мы посмотрели, что у нас есть на складах, но мы должны делать больше, и мы должны послать четкий сигнал оборонной промышленности Европы - производить больше. Я думала, что мы можем использовать механизм, похожий на применявшийся в случае вакцин. То есть европейские страны будут выделять средства, Европейская комиссия будет закупать, а затем ее будут отправлять непосредственно в Украину", - сказала Каллас.

Она отметила, что каждое сомнение и отложенное решение "увеличивает цену", а предложенная инициатива ускорить военную помощь, которую Украина сможет получить в течение месяцев, а не лет.

Каллас также прокомментировала вопросы истребителей для Украины. Она отметила, что у Эстонии нет таких самолетов, но ожидает, что решение будет принято.

Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК) за решение вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

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