ua ru
Чт, 09 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

По аналогии вакцины. Премьер Эстонии предложила новый механизм поставки Украине оружия

Новина українською →
Брюссель, Четверг 09 февраля 2023 11:57
По аналогии вакцины. Премьер Эстонии предложила новый механизм поставки Украине оружия Фото: премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила поставлять Украине оружие по аналогу вакцины от COVID-19. Она призывает ЕС усилить военную поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Калласа перед саммитом ЕС.

Премьер отметила, что страны ЕС должны дать сигнал европейским оборонным предприятиям для увеличения темпов производства. По ее мнению, поставлять оружие Украине можно по аналогии с вакцинами.

"Думаю, все мы посмотрели, что у нас есть на складах, но мы должны делать больше, и мы должны послать четкий сигнал оборонной промышленности Европы - производить больше. Я думала, что мы можем использовать механизм, похожий на применявшийся в случае вакцин. То есть европейские страны будут выделять средства, Европейская комиссия будет закупать, а затем ее будут отправлять непосредственно в Украину", - сказала Каллас.

Она отметила, что каждое сомнение и отложенное решение "увеличивает цену", а предложенная инициатива ускорить военную помощь, которую Украина сможет получить в течение месяцев, а не лет.

Каллас также прокомментировала вопросы истребителей для Украины. Она отметила, что у Эстонии нет таких самолетов, но ожидает, что решение будет принято.

Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК) за решение вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощь Эстония Война в Украине
NEWS
На Кременском направлении наблюдается "максимальное обострение": карты боев от ISW
На Кременском направлении наблюдается "максимальное обострение": карты боев от ISW
DAILY
Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов