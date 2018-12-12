Аналітики прогнозують помірне зниження курсу долара до гривні

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс очікується в межах 27,7-27,8 грн/долар

На найближчому тижні очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"На міжбанку долар буде торгуватися через тиждень поблизу 27,7-27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,9 грн", - сказав він.

Як зазначив аналітик, протягом тижня, аж до 12 грудня, курс долара на всіх сегментах ринку стійко знижувався. Цьому сприяли низька гривнева ліквідність і активні продажу валюти експортерами. НБУ навіть довелося купувати валюту на міжбанку, щоб знизити волатильність пікіруючого долара.

"Але в середу ситуація змінилася на протилежну. Гривнева ліквідність у банківській системі різко зросла, а експортери почали притримувати валюту, і курс зріс. Однак це цілком може бути разовою флуктуацією, і робити висновки про те, що це початок тренду подорожчання валюти, поки передчасно", - додав він.

На минулому тижні, з минулої середи, курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,4-1,5%.

Так, з минулої середи офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 28,13 грн до 27,71 грн (-1,5%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,965/27,980 до 27,840/27,880 (-0,4%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,90/28,13 до 27,75/28,00 (-0,5%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою розширився з 0,8% до 0,9%.

Нагадаємо, в проекті держбюджету на 2019 рік розрахунки здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 29,4 грн/долар. Зазначимо, що розрахунки держбюджету-2018 були здійснені за курсом 30,1 грн/долар на кінець року.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своїх розрахунках виходить з того, що середньорічний курс гривні до долара складе в 2018 році - 27,07 грн/долар, в 2019 році - 28,66 грн/долар і в 2020 році - 29,92 грн/долар.