Аналітики прогнозують зниження курсу долара до гривні на початку листопада

Фото: обмін валют (РБК-Україна)

На міжбанку спостерігається тенденція до зниження курсу долара

На початку листопада 2018 року очікується зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик компанії "Альпарі" Вадим Іосуб.

"На міжбанку долар буде торгуватися через тиждень поблизу 28,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,9/28,2 грн", - зазначив він.

Як підкреслив аналітик, з минулої середи офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 28,15 грн до 28,16 грн (+0,1%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 28,25/28,29 до 28,12/28,14 (-0,5%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 28,05/28,26 до 28,00/28,22 (-0,2%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,8%.

Іосуб також нагадав про важливому заяв спеціального представника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкер про те, що співпраця між МВФ і Україною допоможе зміцнити бюджет та продовжити програму реформ. "Нова програма з МВФ може врятувати Україну від катастрофи в макрофинансовом плані. Це співробітництво може мати дуже позитивні результати в довгостроковій перспективі", - заявив Волкер.

Нагадаємо, в проекті держбюджету на 2019 рік розрахунки здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 29,4 грн/долар. Зазначимо, що розрахунки держбюджету-2018 були здійснені за курсом 30,1 грн/долар на кінець року.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своїх розрахунках виходить з того, що середньорічний курс гривні до долара складе у 2018 році - 27,07 грн/долар, у 2019 році - 28,66 грн/долар і у 2020 році - 29,92 грн/долар.