ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Аналітики прогнозують зниження курсу долара до гривні на початку листопада

Новини » Фінанси    31.10.2018 - 12:43
Фото: обмін валют (РБК-Україна)
Фото: обмін валют (РБК-Україна)

На міжбанку спостерігається тенденція до зниження курсу долара

На початку листопада 2018 року очікується зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик компанії "Альпарі" Вадим Іосуб.

"На міжбанку долар буде торгуватися через тиждень поблизу 28,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,9/28,2 грн", - зазначив він.

Як підкреслив аналітик, з минулої середи офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 28,15 грн до 28,16 грн (+0,1%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 28,25/28,29 до 28,12/28,14 (-0,5%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 28,05/28,26 до 28,00/28,22 (-0,2%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,8%.

Іосуб також нагадав про важливому заяв спеціального представника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкер про те, що співпраця між МВФ і Україною допоможе зміцнити бюджет та продовжити програму реформ. "Нова програма з МВФ може врятувати Україну від катастрофи в макрофинансовом плані. Це співробітництво може мати дуже позитивні результати в довгостроковій перспективі", - заявив Волкер.

Нагадаємо, в проекті держбюджету на 2019 рік розрахунки здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 29,4 грн/долар. Зазначимо, що розрахунки держбюджету-2018 були здійснені за курсом 30,1 грн/долар на кінець року.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своїх розрахунках виходить з того, що середньорічний курс гривні до долара складе у 2018 році - 27,07 грн/долар, у 2019 році - 28,66 грн/долар і у 2020 році - 29,92 грн/долар.

НБУ знизив довідковий курс долара до 28,10 грн/долар Готівковий курс євро знизився ще на 10 копійок
Теми: Курс долара
Новини України курсы валютКурс доларапрогноз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся