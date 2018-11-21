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Аналітики прогнозують зниження курсу до 27,70 грн/долар

Новини » Фінанси    21.11.2018 - 13:56
Аналітики прогнозують зниження курсу до 27,70 грн/долар
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

На міжбанку зберігається тенденція до зниження курсу долара

На найближчому тижні очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Иосуб.

"На міжбанку долар буде торгуватися через тиждень поблизу 27,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн", - зазначив він.

Аналітик нагадав, що на минулому тижні, з минулої середи офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,92 грн до 27,76 грн (-0,6%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,810/27,825 до 27,760/27,780(-0,2%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,81/28,06 до 27,74/27,98 (-0,3%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою зберігся на рівні 0,9%.

Нагадаємо, в проекті держбюджету на 2019 рік розрахунки здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 29,4 грн/долар. Зазначимо, що розрахунки держбюджету-2018 були здійснені за курсом 30,1 грн/долар на кінець року.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своїх розрахунках виходить з того, що середньорічний курс гривні до долара складе в 2018 році - 27,07 грн/долар, в 2019 році - 28,66 грн/долар і в 2020 році - 29,92 грн/долар.

Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,76 грн/долар НБУ підвищив довідковий курс долара до 27,77 грн/долар
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