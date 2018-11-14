Аналітики прогнозують зниження курсу до 27,8 грн/долар

Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

На міжбанку спостерігається тенденція до зниження курсу долара

На найближчому тижні очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"На міжбанку долар буде торгуватися через тиждень поблизу 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,1 грн", - зазначив він.

Аналітик нагадав, що на минулому тижні, з минулої середи, курс долара до гривні незначно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-0,3%.

Так, з минулої середи офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,96 грн до 27,92 грн (-0,1%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,890/27,915 до 27,825/27,845 (-0,2%/-0,3%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,84/28,09 до 27,83/28,07 (-0,1%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою зберігся на рівні 0,9%.

Нагадаємо, в проекті держбюджету на 2019 рік розрахунки здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 29,4 грн/долар. Зазначимо, що розрахунки держбюджету-2018 були здійснені за курсом 30,1 грн/долар на кінець року.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своїх розрахунках виходить з того, що середньорічний курс гривні до долара складе в 2018 році - 27,07 грн/долар, в 2019 році - 28,66 грн/долар і в 2020 році - 29,92 грн/долар.