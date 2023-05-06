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АГУ обсудила с вице-премьером проблемы следующего отопительного сезона и возобновление общин

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Суббота 06 мая 2023 15:31
АГУ обсудила с вице-премьером проблемы следующего отопительного сезона и возобновление общин Фото: правление АГУ обсудила с вице-премьером проблемы следующего отопительного сезона (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Правление Ассоциации городов Украины во главе с Виталием Кличко обсудили с вице-премьер-министром по восстановлению - министром развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александром Кубраковым подготовку к новому отопительному сезону и возобновление пострадавших от российской агрессии общин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт АГУ.

Представители АГУ, в частности, поднимали вопрос возмещения разницы в тарифах на тепло, которые в прошлом отопительном сезоне местные власти сдерживали от роста. Кубраков сообщил, что правительство ищет источник компенсации.

"Для этого мы разрабатываем соответствующий законопроект, который в ближайшее время будет предоставлен на согласование всем стейкхолдерам. На сегодня речь идет о 36 миллиардах гривен. Мы также заинтересованы в финансовой состоятельности громад для подготовки к следующему отопительному сезону. Для этого, в частности, мы инициируем решение по изменению механизма договорного списания средств со счетов предприятий тепловой генерации. Убежден, что этот вопрос до сих пор остается актуальным, поэтому мы будем повторно его предлагать на рассмотрение правительства", - сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Также АГУ отмечала необходимость определения справедливой методики расчета разницы в тарифах.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко во время обсуждения вопросов восстановления общин отметил важность учета позиции местного самоуправления при определении территорий восстановления, отбора проектов и выделения средств Фонда ликвидации.

"Центральная власть должна быть партнером с местными властями в подготовке общин к восстановлению, подготовке к следующему отопительному сезону, в организации обеспечения людей услугами, в которых они нуждаются. Ведь реальные и приоритетные потребности понятны именно с местного уровня. И над их решением нужно работать всем совместно ", - подчеркнул Кличко.

Представители АГУ также отстаивали, в частности, право общин подавать проекты восстановления напрямую, без дополнительного контроля со стороны военных администраций.

Речь также шла о необходимости урегулирования отношений между военными администрациями и органами местного самоуправления и определения прозрачного распределения полномочий между ними.

Замминистра Александра Азархина рассказала главам общин о законопроекте 9165, которым планируется изменить распределение средств Государственного фонда регионального развития в 2023 году.

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