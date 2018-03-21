Амосова: керівництво МОЗ відмовляється від діалогу з медичним співтовариством

За словами Амосової, значна частина звернень до міністерства залишаються без відповіді

Керівництво Міністерства охорони здоров'я в особі в.о. міністра Уляни Супрун та її заступника Олександра Лінчевського відмовляється від діалогу з представниками медичних освітніх установ. Про це заявила у своєму інтерв'ю ЗМІ ректор Наицонального медичного університету ім. Богомольця Катерина Амосова.

За її словами, значна частина звернень до міністерства залишаються без відповіді, а потрапити на прийом до керівництва установи тепер просто неможливо – керівництво ігнорує прохання про короткі робочі зустрічі.

"Ми отримували переважно відписки. Більше того, всі мої колеги можуть підтвердити, що система, яка працює сьогодні в МОЗ, вибудувана так, що потрапити в цю будівлю для відкритого діалогу нам неможливо. Туди просто обмежений фізичний доступ. Це важливо розуміти в питанні бажання керівників МОЗ проводити конструктивний діалог", - каже вона.

Причин для звернень до Супрун у медичного освітнього співтовариства чимало: помилки в тестах для оцінювання студентів, застаріла та недосконала нормативна база оплати послуг ВНЗ тестування їх студентів, яка не стикується з оновленими законами, працевлаштування випускників та організація інтернатури, однак усі ці питання залишаються невирішеними через небажання діалогу з боку чиновників.

"Ми бачимо, що в центрі тестування давно відбувається згубна стагнація. У 2017 р. я особисто взяла екзаменаційний "Крок 2", для студентів за спеціальністю "Лікувальна справа" та прорецензувала по дисципліні "Терапія", звернулася до колег з інших розділів медицини, і в результаті ми виявили, що 15% з 200 тестів мають конкретні професійні помилки", - наводить приклад Амосова.

Однак, за її словами, замість діалогу з боку МОЗ розгорнулася потужна інформаційна кампанія з дискредитації нинішніх керівників медустанов.

"Моя позиція була повністю спотворена, мене звинуватили в тому, що я ретроград і повністю не підтримую саму систему тестування студентів. При цьому керівник Центру тестування і заступник міністра Лінчевський побачив у мені чи не особистого ворога", - розповідає вона.

Амосова каже, що покладала чималі надії на прихід нової команди і спочатку була ідеологічним союзником Супрун, але з часом розчарувалася в діях нового керівництва міністерства: "Я не могла уявити, що нова команда, яка прийшла до МОЗ і так яскраво декларує міжнародні цінності, опускається до таких методів роботи, повністю відкидаючи комунікацію з медичним об'єднанням, яке апріорі вважає поголовно корумпованим і відсталим".

Нагадаємо, МОЗ 20 лютого усунув Амосову від керівництва НМУ ім. Богомольця. Сама ректор заявляє, що причини відсторонення надумані, а реальною причиною вважає розправу за відмову здійснювати протиправні дії.