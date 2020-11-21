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АМКУ повернув третю заявку по "Мотор Січі", буде подана нова

Київ, Субота 21 листопада 2020 17:21
АМКУ повернув третю заявку по "Мотор Січі", буде подана нова
Фото: "Мотор Січ" (wikimedia.org Freeman88)
Автор: РБК-Україна

Антимонопольний комітет України втретє під формальним приводом повернув без розгляду заявку DCH і китайського інвестора ПАТ "Мотор Січ" Skyrizon про отримання погодження концентрації контрольного пакета акцій.

Про це йдеться на сайті DCH.

Відзначається, що група DCH і китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ", представлені в Україні компанією Skyrizon, найближчим часом знову звернуться до АМКУ для отримання дозволу на концентрацію контрольного пакету акцій підприємства.

Також група DCH і китайські інвестори направили позов у Господарський суд м. Києва з вимогою визнати незаконним рішення АМКУ про відмову в прийнятті до розгляду заявок на концентрацію, і зобов'язати АМКУ прийняти їх до розгляду.

Відповідна інформація буде оприлюднена компанією Skyrizon як істотна в рамках обов'язкового її розкриття на Шанхайській фондовій біржі

Як відомо, перша з заявок Skyrizon Aircraft Holdings Limited до Антимонопольного комітету України про надання дозволу на концентрацію була подана 09.06.2017 року. Вона, як і інші наступні, не були розглянуті АМКУ.

Після встановлення у 2020 році партнерських відносин з групою DCH компанія Skyrizon Aircraft Holdings Limited спільно з ТОВ "Інвест Система" тричі зверталася до АМКУ з заявами про надання дозволу на концентрацію акцій ПАТ "Мотор Січ": 04.08.2020, 23.09.2020 і 23.10.2020 року. Кожен раз АМКУ залишав заявки без розгляду.

4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" направили Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційний спір (Notice of Investment Dispute) з вимогою про відшкодування збитку у розмірі $3,5 млрд.

В цьому повідомленні зазначено, що українська влада своїми діями експропріювала їх інвестиції, а також порушила інші права інвесторів, передбачених діючою Угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій, підписаної 31 жовтня 1992 року між урядами України та Китайської Народної Республіки.

До нинішнього часу китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" підписали договори з трьома провідними міжнародними юридичними компаніями, такими як WilmerHale, DLA Piper та Bird & Bird, які представлять інтереси бізнесменів з КНР в інвестиційному спорі з метою стягнення з держави Україна збитків у розмірі $3,5 млрд через міжнародний арбітраж.

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