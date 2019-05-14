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АМКУ тягнув з рішенням по Дніпровському коксохіму 5 років, - Каленков

Новини » Економіка    14.05.2019 - 13:04
АМКУ тягнув з рішенням по Дніпровському коксохіму 5 років, - Каленков
Фото: Олександр Каленков (УНІАН)

На думку Каленкова, це безпрецедентно довгий термін для прийняття рішення

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розглядав заявку групи "Метінвест" на купівлю Дніпровського коксохімічного заводу протягом 5 років, що в умовах досить високої конкуренції серед виробників коксу в Україні та відсутність будь-яких бар'єрів для імпортерів є безпрецедентним терміном. Таку думку висловив голова об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

"З урахуванням досить високої конкуренції серед виробників коксу в Україні та відсутності будь-яких бар'єрів для імпортерів ситуація здавалася досить ясною. Комітет міг розглянути питання протягом місяця, нехай навіть і року... Але п'ять років... Це виглядає як упереджене і неповажне ставлення до всієї галузі українського ГМК, яка з нетерпінням чекала рішення щодо одного з найважливіших та провідних підприємств галузі", - сказав Каленков.

Він зазначив, що як керівник асоціації, яка представляє всі підприємства галузі української ГМК, зацікавлений у тому, щоб умови роботи в Україні були ринковими і ніхто не зловживав монопольним становищем: "Це нормальна практика, коли при здійсненні концентрації сумлінні компанії звертаються до АМКУ за дозволом. Що ненормально в ситуації, з якою ми маємо справу, так це термін розгляду питання – цілих п'ять років".

На його думку, в цій справі не може не викликати занепокоєння витік конфіденційної інформації, яку подавали в комітет заявники. В результаті це завдало шкоди представникам галузі.

"Ми серйозно занепокоєні, оскільки і процедура, і саме рішення АМКУ викликають сумніви в неупередженості щодо їх прийняття. Поглинання – це типова процедура в ГМК в Україні і в світі, тому ми б хотіли, щоб підходи в тих питаннях, які розглядаються зараз і будуть розглядатися в майбутньому, були більш об'єктивними. Я не суддя і не слідчий, щоб оскаржувати рішення комітету або ж звинувачувати когось у заангажованості, але згідно з моєї суб'єктивної точки зору, все виглядає так, що рішення комітету з ДКХЗ приймалося необ'єктивно і ангажоване", - сказав Каленков.

Зазначимо, АМКУ протягом п'яти років розглядав звернення групи "Метінвест" щодо дозволу на купівлю Дніпровського коксохімічного заводу - одного з найстаріших і знакових підприємств гірничо-металургійного комплексу України. "Метінвест" подав заявку про дозвіл на придбання підприємства ще в 2014 році. Це сталося після виходу його колишнього власника, російської групи "Євраз", з належних їй активів в ГМК.

АМКУ передбачив у своєму рішенні обмеження, які є безпрецедентними, як і строки розгляду комітетом заявки. За словами експертів, вони будуть створювати серйозні перешкоди в роботі підприємства, в тому числі і в частині планування обсягів виробництва (з урахуванням постійно мінливої кон'юнктури ринку).

Експерт спрогнозував перешкоди для Дніпровського коксохіму через обмеження АМКУ
Новини України Антимонопольний комітет УкраїниМетинвестАвдеевский коксохимический завод
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