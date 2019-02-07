АМКУ перевірить обґрунтованість ціни проїзду в 8 грн в метро Харкова

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АМКУ перевірить економічну обґрунтованість підвищення ціни

Харківське територіальне відділення Антимонопольного комітету перевіряє правомірність підвищення оплати в Харківському метрополітені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби АМКУ.

У повідомленні наголошується, що АМКУ перевірить економічну обґрунтованість підвищення ціни за проїзд у метро.

"З метою перевірки економічного обгрунтування встановлення нової вартості проїзду, територіальним відділенням розпочато дослідження дотримання порядку при визначенні тарифу послуги з перевезення пасажирів метрополітеном, яку надає КП "Харківський метрополітен", у розмірі 8,00 грн. за одне пасажироперевезення", - повідомляє АМКУ.

Антимонопольний комітет нагадав, що ціна на проїзд була підвищена 6 лютого цього року.

"6 лютого 2019 на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради прийнято рішення "Про встановлення тарифу на послугу з перевезення пасажирів метрополітеном". Згідно з рішенням, вартість проїзду в Харківському метрополітені збільшено з 5 грн. до 8 грн. за одну поїздку. Харківським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України проект вищевказаного рішення не погоджувався, оскільки згідно з чинним законодавством погодженням підлягає встановлення порядку визначення тарифів для об'єктів антимонопольного регулювання, а не сам тариф на послугу з перевезення пасажирів метрополітеном", - зазначає АМКУ.