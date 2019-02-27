АМКУ знайшов порушення при формуванні тарифу на проїзд в Харкові

Фото: АМКУ (Віталій Носач / РБК-Україна)

Антимонопольний комітет передав в прокуратуру матеріали

Антимонопольний комітет передав до прокуратури матеріали про порушення при підвищенні вартості проїзду в міському електричному транспорті Харкова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт АМКУ.

Як йдеться у повідомленні, рішення про збільшення вартості проїзду не відповідало порядку формування тарифів.

"В ході перевірки економічного обгрунтування встановлення нової вартості проїзду територіальним відділенням Антимонопольного комітету України попередньо встановлено, що в калькуляції включені видатки, не пов'язані з наданням послуг з перевезення пасажирів і суперечать Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (метрополітену), затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України", - відзначають в АМКУ

Вони також додають, що інформацію про необґрунтоване збільшення тарифів було направлено до прокуратури Харківської області.

Як відомо, в Харкові на початку лютого проїзд в метро подорожчав з 5 гривень до 8.

19 лютого Харківський окружний адміністративний суд призупинив рішення виконкому Харківської міськради про нові тарифи в трамваях, тролейбусах і метро.

20 лютого виконком Харківської міськради в закритому режимі ухвалив нове рішення про підвищення ціни проїзду в міському транспорті. Згідно з документами, опублікованими в реєстрі актів міськради, виконком вніс зміни в свої ж рішення від 6 лютого 6 грн за поїздку у трамваї або тролейбусі і 8 грн - за метро.

Після цього під вікнами Кернеса зібрався багатотисячний мітинг - люди вимагали виконати рішення суду і не підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті.