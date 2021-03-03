ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

АМКУ виключає монопольний вплив "зеленої" енергетики на енергоринок в Україні

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 11:52
АМКУ виключає монопольний вплив "зеленої" енергетики на енергоринок в Україні Фото: ВЕС (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Антимонопольний комітет України заявляє про відсутність підстав для будь-яких перевірок в секторі "зеленої" енергетики України через те, що її частка на енергетичному ринку країни дуже мізерна.

Про це заявила голова АМКУ Ольга Піщанська в інтерв’ю "Першому діловому".

"Ми маємо оцінювати дії згідно з впливом на конкуренцію. Сьогодні частка "зеленої" енергетики - це 8%. І згідно з прогнозами НКРЕКП у 2021 році очікується 19%. І це ще не є тією часткою, щодо якої можна сказати що значна ринкова влада, чи монопольне становище", - сказала Піщанська.

За її словами, ситуація в секторі відновлюваної енергетики наразі не має причин для початку будь-яких розслідувань чи перевірок з боку АМКУ.

Піщанська уточнила, що на сьогодні не має даних ані про перевищення "зеленими" виробниками порогу в 35%, ні про їх змову на ринку енергетики.

"Ми маємо розділяти питання, які належать до сфери антиконкурентного законодавства, і які належать до інших сфер", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше Українська вітроенергетична асоціація повідомляла, що певні громадські організації поширюють неправдиву інформацію щодо "зеленої" енергетики, а також намагаються втягти АМКУ в лобіювання інтересів підприємств, які прагнуть отримувати струм на пільгових умовах та мати надприбутки за здійснення махінацій на ринку електричної енергії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Енергетика Антимонопольний комітет України
NEWS
Без поїздів і на суворому карантині. Яка ситуація в областях "червоної зони"
Без поїздів і на суворому карантині. Яка ситуація в областях "червоної зони"
DAILY
Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК