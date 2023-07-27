ua en ru
Чт, 27 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Американский доброволец, получивший ранение в Украине, был эвакуирован миссией FRIDA Ukraine в Германию

Новина українською →
Четверг 27 июля 2023 15:11
Американский доброволец, получивший ранение в Украине, был эвакуирован миссией FRIDA Ukraine в Германию Фото: американский доброволец, получивший ранение в Украине, был эвакуирован миссией FRIDA Ukraine в Германию (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Американский доброволец Тревор Рид, получивший ранение в Украине, был эвакуирован медико-волонтерской миссией FRIDA Ukraine на лечение в Германию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на медико-волонтерской миссией FRIDA Ukraine.

Тревор Рид - ветеран морской пехоты США, был арестован в 2019 году в Москве и по ложному обвинению приговорен в России к 9 годам заключения.

Почти три года он провел в российской тюрьме и в результате сложных дипломатических переговоров был обменян на россиянина Константина Ярошенко, осужденного в США за причастности к наркоторговле в особо крупных размерах.

"К моменту освобождения Тревора Рида уже два месяца продолжалась агрессия против Украины. И бывший морпех отправляется добровольцем на фронт, присоединившись к борьбе с российскими оккупантами. История с вызволением Рида из российской тюрьмы и дальнейшее его участие в боевых действиях на стороне ВСУ сделали американского морпеха одним из самых известных иностранных добровольцев", - рассказывают в медико-волонтерской миссии.

Несколько дней назад во время боев он получил ранение, подорвавшись на мине.

Врачи-волонтеры FRIDA Ukraine стабилизировали состояние пациента и организовали медицинскую эвакуацию пострадавшего добровольца для дальнейшего лечения в Германию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
лікарі
NEWS
Военное положение и мобилизацию продлили еще на три месяца
Военное положение и мобилизацию продлили еще на три месяца
DAILY
Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов