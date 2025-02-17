Американская торговая палата призывает к пересмотру законопроекта по регулированию фармрынка

Американская торговая палата в Украине выразила обеспокоенность в связи с принятием Верховной Радой законопроекта №11493, который предусматривает значительные изменения в регулировании фармацевтического рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Американской торговой палаты.

Компании отмечают, что эти изменения могут создать серьезные риски для стабильности отрасли и доступности лекарств.

Одним из главных замечаний Палаты является то, что законопроект был изменен в процессе рассмотрения таким образом, что не соответствует предмету первоначального регулирования. Это является грубым нарушением законодательной процедуры, что противоречит Регламенту Верховной Рады Украины.

Также Палата обращает внимание на то, что новые правила могут привести к подрыву прозрачности регуляторной политики. Это усложнит работу международных компаний, работающих в Украине, поскольку правила игры становятся непредсказуемыми и не соответствуют международным стандартам.

Еще одним негативным последствием может стать уменьшение конкуренции на рынке лекарственных средств. Введенные ограничения могут искусственно ограничить доступ к определенным лекарствам, что негативно скажется на выборе пациентов и может спровоцировать дефицит жизненно необходимых препаратов.

Американская торговая палата призывает власти обеспечить открытый процесс консультаций с бизнесом для обсуждения механизмов регулирования цен на лекарственные средства. Эксперты считают, что принятие любых изменений должно происходить в координации с международными партнерами, чтобы обеспечить их соответствие европейским стандартам.

Палата также рекомендует ввести переходный период для нового законодательства, чтобы рынок смог адаптироваться к новым условиям без рисков для бесперебойных поставок лекарств. Отсутствие такого механизма может привести к сбоям в поставках и негативному влиянию на пациентов.

Призывая к профессиональному диалогу, Палата подчеркивает важность сбалансированного регулирования, которое будет учитывать интересы государства, пациентов и фармацевтического бизнеса. Это позволит обеспечить стабильность рынка и продолжить интеграцию украинской системы здравоохранения в европейское пространство.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация призвала президента Украины Владимира Зеленского ветировать законопроект из-за того, что он снизит доступность лекарств для пациентов.