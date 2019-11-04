Амбітна лінійка Xiaomi Redmi 8 розлітається в Цитрусі як гарячі пиріжки

Щороку компанія Xiaomi випускає смартфони лінійки Redmi, які вже давно стали одними з найкращих пропозицій у класі. Наприклад, Redmi 5A і Redmi 6A свого часу були одними з найбільш продаваних смартфонів в світі, а недавно в топ-10 увійшов Redmi Note 7.



Можна з упевненістю говорити, що така ж доля чекає і моделі лінійки Redmi 8, яких на даний момент чотири: Redmi 8A, Redmi 8, Redmi Note 8 і Redmi Note 8 Pro.



Власне, далеко ходити не потрібно - Redmi Note 8 Pro вже розкуповують, як гарячі пиріжки. Зокрема, перша партія цих апаратів була розкуплена ще до того, як потрапила на полиці магазинів.



Як і личить широкій лінійці, у кожної моделі є своє місце і позиціонування. Redmi 8A і Redmi 8 дуже схожі. Можна навіть сказати, що Redmi 8 - це поліпшена версія Redmi 8A. У них ідентична платформа Snapdragon 439, однакові екрани та акумулятори по 5000 мА · год. Сучасний процесор, не найбільший екран і величезний акумулятор - все це робить новинки Redmi монстрами автономності. При середньостатистичному використанні цілком можна розраховувати на два дні роботи і навіть більше. Більш того, незважаючи на максимально скромні цінники, обидва смартфона можуть похвалитися портом USB-C і навіть підтримкою швидкої 18-ватної зарядки.



Що ж стосується відмінностей, тут все максимально просто. Redmi 8A пропонує 2 ГБ ОЗУ і 32 ГБ флеш-пам'яті при мінімальній ціні в 3299 грн. Redmi 8 за 3999 грн може дати 3 ГБ ОЗУ, і подвійну основну камеру, тоді як у Redmi 8A камера одинарна. До того ж Redmi 8 доступний і у версії з 64 ГБ флеш-пам'яті.



Redmi Note 8 - послідовник сверхпопулярной моделі Redmi Note 7. При цьому новинка практично в усьому краще, як і повинно бути. Наприклад, тут більш потужна і більш економічна платформа Snapdragon 665. А ще основна камера має відразу чотири датчика замість двох у Redmi Note 7. Причому тут є і головний 48-мегапіксельний датчик, що дозволяє робити відмінні знімки, і 8-мегапіксельна широкоугольная камера, і навіть окрема камера для зйомки макро.



Акумулятор на 4000 мА · год і швидка зарядка - це те, що повинно бути в будь-якому смартфоні даної цінової категорії, і це є у Redmi Note 8. І за автономність в цьому випадку можна не переживати. І, звичайно, не можна не відзначити новий градієнтний перламутровий колір, який дозволить виділити цю модель навіть здалеку.



Ну і флагман лінійки - Redmi Note 8 Pro. Смартфон, який став бестселером ще до появи у продажу. Тут є, напевно, абсолютно все, що повинно бути в смартфоні цій ціновій категорії, і навіть трохи більше.

Наприклад, ігрова платформа MediaTek Helio G90T - це найпотужніше рішення, яке можна отримати в смартфоні за 7000 грн. До того ж, доповнюють платформу 6 ГБ оперативної пам'яті.



Також тут є новітня 64-мегапіксельна камера, яка дозволяє при бажанні робити знімки з неймовірною деталізацією. Більш того, саме Redmi Note 8 Pro став першим смартфоном у світі з такою камерою.

Великий акумулятор ємністю 4500 мА · год дозволить використовувати смартфон по повній, що не переживаючи за автономність, а в разі чого допоможе швидка зарядка потужністю 18 Вт. До слова, це стільки ж, скільки у iPhone 11 Pro Max.



На окрему увагу заслуговує модуль NFC - все-таки безконтактні платежі суттєво спрощують життя, і при покупці Redmi Note 8 Pro цим сучасним технологічним міні-дивом можна буде користуватися кожен день. Ну і, звичайно ж, не можна не сказати про новий зеленому кольорі, який став фірмовим для цього смартфона.



Підсумовуючи, можна повторити, що у кожного смартфона в лінійці в даному випадку є своє місце. Redmi 8A підійде для тих, хто хоче отримати максимально автономний смартфон за максимально приємні гроші. Redmi 8 сподобається тій же аудиторії, але бажає отримати трішки більше. Redmi Note 8 сподобається людям, які за 5499 грн. хочуть отримати потужне і красиве пристрій з хорошою камерою, ну а Redmi Note 8 Pro - флагман лінійки, і цим все сказано. У нього є і продуктивна платформа, і величезний акумулятор, і модуль NFC, і оригінальний зелений колір як вишеньки на торті.



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