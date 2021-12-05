Amazon вивчить блокування сонячних променів для боротьби з глобальним потеплінням

Корпорація Amazon приєдналася до вивчення плану по боротьбі з глобальним потеплінням за допомогою блокування сонячних променів. Компанія уклала угоду про співпрацю з Національним центром атмосферних досліджень і геоінженерною некомерційною організацією SilverLining.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gizmodo .

Американський інтернет-гігант буде надавати свої надпотужні комп'ютери для створення 30 різних моделей майбутнього клімату нашої планети. Одна з моделей передбачає введення в атмосферу аерозолів, що зменшують яскравість сонячних променів.

Важливість залучення до проекту Amazon полягає в тому, що поки немає достатньої кількості досліджень, які моделювали б блокування сонячних променів на потужних комп'ютерах. Крім того, використання такого способу боротьби з потеплінням може призвести до багатьох проблем, які потрібно спробувати передбачити за допомогою моделювання.

Ідею блокування сонячного світла, або сонячного геоінжинірингу, активно обговорюють в останні роки. У той час як одні говорять про можливі непередбачувані наслідки для регіональних кліматів, інші вказують, що це порівняно швидкий шлях протидії глобальному потеплінню.

Противники сонячного геоінжинірингу стверджують, що через нього людство може забути про вплив на атмосферу шкідливих викидів. У той же час шанувальники методу пропонують активніше його досліджувати, щоб врахувати можливі недоліки.