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В Алжирі вирують лісові пожежі: вогонь вже забрав десятки життів

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Алжир, Четвер 18 серпня 2022 07:15
В Алжирі вирують лісові пожежі: вогонь вже забрав десятки життів Фото: В Алжирі вирують лісові пожежі (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У східних провінціях Алжиру нині вирують масштабні лісові пожежі. Стихія вже забрала щонайменше 26 життів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Міністр внутрішніх справ країни Камель Бельджуд заявив, що вогонь вбив 24 особи у найсхіднішій провінції Ель Тарф і ще двох - у північно-східній провінції Сетіф.

Журналісти зазначають, що загалом на усій території Алжиру вирує 39 лісових пожеж у 14 східних провінціях.

"За підтримки авіації вогнеборці протистоять стихії", - додає Xinhua.

Нагадаємо, у серпня 2021 року в лісових пожежах у Алжирі загинули 42 людини, в їх числі 25 солдатів.

Вони пішли з життя рятуючи місцевих жителів від стихії, що спустошує гірські ліси і села на схід від столиці країни.

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