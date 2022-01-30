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Алжир зафіксував перший випадок зараження новим варіантом "Омікрону"

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Алжир, Неділя 30 січня 2022 14:29
Алжир зафіксував перший випадок зараження новим варіантом "Омікрону" Фото: Алжир зафіксував перший випадок зараження новим варіантом "Омікрону" (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

В Алжирі зареєстрували перший випадок зараження нового варіанту штаму "Омікрон". мова йде про його підтип BA.2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Алжир повідомив про свій перший випадок субваріанту штаму "Омікрон" BA.2, що швидко розповсюджується", - йдеться в повідомленні.

За офіційними даними, у північноафриканській країні за минулу добу зареєстровано 1 742 нових випадків коронавірусу та 10 смертей.

Внаслідок чого загальна кількість випадків захворювання досягла 249 310 та 6 555 смертей.

Нагадаємо, за даними британських вчених, варіант BA.2 штаму "Омікрон" може поширюватися швидше за інших підтипів. Його називають "прихованим".

Додамо, варіант "Омікрону" BA.2 також виявили у Данії.

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