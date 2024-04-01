ua en ru
Пн, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Alibaba Group планирует доставлять посылки с помощью ракет: подробности

Понедельник 01 апреля 2024 01:47
UA EN RU
Alibaba Group планирует доставлять посылки с помощью ракет: подробности Фото: Alibaba намерена доставлять посылки с помощью ракет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Интернет-магазин Taobao, который входит в Alibaba Group, намерен в будущем отправлять посылки своим клиентам по всему миру с помощью многоразовых ракет стартапа Space Epoch.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Компания Space Epoch последние несколько лет занимается созданием многоразовых ракет, способных выводить полезный груз на околоземную орбиту. Ракеты компании будут 64 м в длину и смогут доставлять до 6,5 т полезного груза на солнечно-синхронную орбиту высотой 1100 км. Компания рассчитывает, что использовать одну ракету можно будет до 20 раз. Сейчас проходят тесты и испытания отдельных элементов ракеты.

По замыслу Taobao, онлайн-площадка сможет использовать эти ракеты для экспресс-доставки товаров по всему миру. Предполагается, что на одной ракете будут доставлять тонны грузов в специальных контейнерах.

При этом представители Taobao отмечают, что, несмотря на планы начать тестовые запуски в ближайшие годы, ввести такой способ доставки в краткосрочной перспективе вряд ли удастся.

В ноябре издание Financial Times сообщало, что основатель Alibaba Джек Ма живет в Токио уже почти шесть месяцев после того, как исчез из поля зрения общественности после давления властей Китая на технологический сектор.

Ранее он выступил с критическими рассуждениями в адрес финансовой системы Китая. Такое заявление он сделал за несколько недель до запланированного первичного размещения акций (IPO) Ant Group – дочерней компании Alibaba. На фондовом рынке листинг был признан крупнейшим в мире IPO – его стоимость составила около 35 млрд долларов. Однако регуляторы КНР остановили листинг, сославшись на "серьезные проблемы".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Интернет Alibaba Ракеты
NEWS
Более 70% - на зарплаты военным. В Минобороны рассказали, как распределяют бюджет-2024
Более 70% - на зарплаты военным. В Минобороны рассказали, как распределяют бюджет-2024
DAILY
Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России