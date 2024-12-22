Алгоритмы зимнего утра: как прогреть коробку передач авто

На фоне того, что автопроизводители уже не требуют утреннего прогрева двигателя, большинство водителей и понятия не имеют о прогреве трансмиссии. Автожурналисты rbc.ua разбирались, как правильно прогревать трансмиссию морозным утром.

О том, что будет, если не прогревать трансмиссию зимой, читайте в материале РБК-Украина .

Скажем сразу, что мгновенной катастрофы, если не прогреть коробку утром, не произойдет. Но во многих случаях это будет приближать ремонт трансмиссии, причем в ускоренном темпе. Вся проблема в холодном масле, которое неадекватно работает при минусовой температуре.

Усложняет ситуацию тот факт, что часто прогретый двигатель не означает, что у вас прогрета и коробка передач: теплообмен между этими агрегатами ограничен и о температуре трансмиссии надо заботиться отдельно.

Механическая (ручная) трансмиссия

Обычную механическую коробку как-то отдельно прогревать не надо. Ее секрет в том, что при работающем двигателе в ней всегда вращается как минимум один вал и несколько шестерен, которые хорошо перемешивают холодное масло, разогревая его. То есть даже нескольких минут работы мотора на холостом ходу достаточно, чтобы смазка коробки приобрела "боевое состояние".

Роботизированные трансмиссии

Коробки-роботы тоже в специальном прогреве не нуждаются. Фактически это та же классическая "механика", начинка которой вращается всегда, когда заведен двигатель и не нажата педаль сцепления. Не надо отдельно прогревать и сложные преселективные "роботы" типа DSG (т.н. с двумя сцеплениями), поскольку их гидравлика разогревается после пуска двигателя за счет прокачки отдельным насосом.

АКП с гидротрансформатором

Автомат классической конструкции в мороз прогревать надо. Его масло не только смазывает пары трения, но и работает как рабочее тело в сложной системе гидроприводов автомата. Однако когда масло холодное, эта гидравлика не может работать как следует: пакеты фрикционов не сжимаются до конца, из-за чего начинают частично пробуксовывать. В результате, даже если передачи переключаются нормально, владелец получает преждевременный износ агрегата.

Прогреть классическую АКП в мороз несложно. Нужно постоять около минуты с селектором в положении D или R при нажатой педали тормоза. Рабочая жидкость коробки в таком случае будет активно работать, перемешиваясь в гидротрансформаторе. Благодаря этому она быстро разогреется, а кроме того, нагружая двигатель, ускорит и его прогрев.

Бесступенчатый вариатор CVT

Трансмиссии с вариатором очень важно прогревать в морозную погоду, ведь холодное масло CVT не выполняет своих задач, что влияет на ресурс самых дорогих компонентов этого агрегата. Собственно, масло вариатора тоже является одним из ключевых компонентов CVT, на его свойствах построен принцип работы этого агрегата. При том это масло имеет узкий диапазон рабочей температуры: 60 С - 90 С. А значит, для сохранности металлического ремня и конических шкивов вариатор обязательно прогревать перед нагрузками.

При том во время работы на месте вариатор прогревается очень медленно, его надо прогревать в движении, на первых нескольких километрах избегая укорений и рывков. На практике CVT полностью прогревается через 15 - 20 минут после полного прогрева двигателя - и только после этого можно начинать активную езду.

Вкратце

Если с необходимостью прогрева двигателя позиция инженеров до сих пор неоднозначна (мы не говорим здесь об официальном мнении автопроизводителей, которые единодушно "за"), то с прогревом других сложных агрегатов - гидромеханической трансмиссии и вариатора - картина более четкая: их надо греть. И важно сделать это правильно.