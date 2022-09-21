Активные бои на Донбассе и точный удар по россиянам на юге: карты боев на утро

Оккупанты продолжают активные атаки на Донбассе, а ВСУ отбивают врага. Тем временем на юге наши бойцы нанесли тяжелое поражение россиянам, которые хотели воспользоваться переправой через Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Восточная Украина (линия Волчанск-Купянск-Изюм-Лиман)

По данным карт, вероятно, украинские войска продолжают наступательные действия вдоль линии Лиман-Ямполь-Белогоровка. Речь идет об артиллерийских боях.

Вместе с тем, военные действия могут продолжаться и вдоль линии от Лимана до Белогоровки, которую недавно освободили от оккупантов.

Аналитики предполагают, что россияне нацелены на разрушение гидротехнических сооружений в Харьковской и Луганской областях, чтобы угрожать украинским позициям вдоль реки Северский Донец.

По данным ISW, целью атаки на дамбу (Печенежское водохранилище) могла быть попытка противника разрушить понтонные мосты и речные переходы украинских сил от Татьяновки в Ямполь, включая район Лимана.

Донецкая область

Тем временем российские войска продолжают совершать наземные атаки по всей Донецкой области.

В свою очередь украинские бойцы отразили ряд попыток наступлений россиян недалеко от Бахмута: в районе Курдюмовки, Николаевки Второй, Майорска. Также враг пытался продвинуться в районе Невельского и в Марьинке, атаковал на юго-запад, у Новомихайловки.

Международные аналитики отмечают, что пока не могут подтвердить или опровергнуть заявления российских войск о том, что Зайцево перешло под их контроль.

Юг

ВСУ на юге страны продолжают уничтожать российские наземные линии связи в Херсонской области, в свою очередь россияне пытаются восстановить коммуникации.

Украинские официальные источники продолжают сохранять оперативную тишину по наземным операциям наших бойцов.

Впрочем, по ударам по оккупантам ситуация яснее. Так, украинская артиллерия помешала попыткам россиян создать альтернативные пункты переправы через Днепр в районе Новой Каховки и Казацкого (оба в 60 км к востоку от Херсона).

В частности, один из ударов пришелся на российскую баржу, загруженную оружием, оборудованием и личным составом. Анализ изображений в социальных сетях подтверждает, что россияне пытались установить альтернативный пункт пропуска у Каховской дамбы не ранее 2-18 сентября.

При этом, ISW цитируют источники, по которым ВСУ якобы перешли в оборону - в районе Посад-Покровское (30 км северо-западнее Херсона) и в районе Александровки (35 км западнее г. Херсона) после неудачных попыток наступления и якобы готовят к наступления к югу от границ Херсонской и Днепропетровской области.

Между тем, российские войска, опасаясь операций на Кинбурнской косе (хотя никаких доказательств того, что такая операция проводилась или планировалась, не предоставлена), обстреливают Очаков.