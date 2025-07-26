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Акт цензуры: в Госдепе резко отреагировали на расследование Франции по Twitter

Суббота 26 июля 2025 14:25
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Акт цензуры: в Госдепе резко отреагировали на расследование Франции по Twitter Фото: в Госдепе резко отреагировали на расследование Франции в отношении Twitter (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Госдепартамент США осудил уголовное расследование, открытое во Франции против Twitter, принадлежащего Илону Маску. Социальную сеть подозревают в иностранном вмешательстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

"В рамках уголовного расследования французский прокурор отправляет запрос на информацию о запатентованном алгоритме X, он также классифицировал X как "организованную преступную группу", - говорится в сообщении Бюро по правам человека, демократии и труда Госдепа США.

В бюро также добавляют, что демократические правительства не должны закрывать рот тем, кто им не нравится.

"Соединенные Штаты будут защищать свободу выражения мнений всех американцев от актов иностранной цензуры", - добавили в Госдепе.

Что предшествовало

Twitter недавно стала объектом уголовного расследования во Франции. Ее подозревают, в частности, в изменении алгоритмов отображения контента для освещения тем, благоприятных для ультраправых, а также в повышении видимости кандидатов на недавних выборах в Европе - продвижении, например, ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), которую Маск поддержал лично.

В ответ на этот иск платформа осудила политизацию дела и заявила об отказе предоставить парижской прокуратуре доступ к своему алгоритму.

По словам представителей соцсети, французские власти запросили доступ к алгоритму рекомендаций, а также к данным в реальном времени обо всех публикациях пользователей платформы.

Расследование, которое проводит Главное управление жандармерии Франции, касается "изменения функционирования" и "мошеннического изъятия данных компьютерной системы" в организованной банде.

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