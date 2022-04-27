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Ахметов зайняв тверду проукраїнську позицію ще у 2014 році в Донецьку, - Тімченко

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Середа 27 квітня 2022 11:25
Ахметов зайняв тверду проукраїнську позицію ще у 2014 році в Донецьку, - Тімченко Фото: Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Артем Горовенко

Бізнесмен Рінат Ахметов підтвердив свою проукраїнську і проєвропейську позицію ще в 2014 році в Донецьку, коли чітко сказав, що щасливий Донбас може бути тільки в складі України і що Донбасу не по дорозі з так званим "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генерального директора ДТЕК Максима Тімченка для ЕП.

"У 2014 році він (Рінат Ахметов, - ред.), перебуваючи в Донецьку, фактично під дулами автоматів, чітко сказав, що щасливий Донбас може бути тільки в складі України. Він прямо назвав так званих "лідерів" так званої "ДНР" пройдисвітами, які ведуть Донбас до краху. Він заявив: "нам і Донбасу з т.зв. "ДНР", не по дорозі". Якщо ви це називаєте "дипломатією" - то що ж тоді є позицією? Це була тверда проукраїнська позиція", - заявив Тимченко.

Глава ДТЕК підкреслив, що це була чітка і однозначна позиція, публічно озвучена бізнесменом безпосередньо в українському Донецьку, який тоді вже був затоплений російськими бойовиками.

"Я вважаю, що у 2014 році позиція про те, що ми бачимо Донбас у складі України, була достатньою. Коли зараз почалися військові дії, Рінат Ахметов теж назвав все своїми іменами. У нього позиція завжди дуже прямолінійна, виходячи з його принципів і життєвих цінностей", - додав глава ДТЕК.

Нагадаємо, з початку війни підприємства SCM, фонд Ріната Ахметова і футбольний клуб Шахтар передали для потреби армії і на гуманітарні цілі понад 1,5 млрд грн.

Сам Рінат Ахметов публічно заявив, що Україна обов'язково переможе у війні проти Росії і він зробить все у своїх силах, щоб цю перемогу прискорити і допомогти відновити зруйновані Росією міста. Дії самої Росії він назвав злочинними, а її президента Путіна - військовим злочинцем.

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