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Ахметов виплатить безпрецедентні вихідні допомоги колективу МДУ

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П'ятниця 15 липня 2022 19:10
Ахметов виплатить безпрецедентні вихідні допомоги колективу МДУ Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

У зв'язку з виходом з медіа-бізнесу, SCM надасть кожному члену колективу вихідну допомогу. Розмір окладу складе від 3 до 12 місячних окладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт SCM.

"За особистою ініціативою Ріната Ахметова, кожен співробітник "Медіа групи Україна" отримає вихідну допомогу в розмірі від 3 до 12 місячних окладів, залежно від кількості років спільної роботи. Це кратно більше, ніж передбачено чинним законодавством (за законом, при звільненні повинен бути виплачений один місячний оклад). Розмір вихідної допомоги трудовому колективу безпрецедентний для українського медіа-ринку", - повідомили в компанії SCM.

Для розрахунку окладів за основу будуть взяті саме" довоєнні", середньомісячні зарплати співробітників за 2021 рік.

SCM також гарантує виконання всіх інших фінансових зобов'язань перед колективом "Медіа групи України", включаючи нарахування виплат за невикористані відпустки.

Процес завершення співпраці медіагрупи зі співробітниками пройде в кілька етапів.

"Оскільки рішення про вихід з медіа-бізнесу було дуже важким і вимушеним, так само вимушено і з сумом прощаємося з нашою професійною командою лідерів. Ми дуже вдячні і цінуємо кожного з вас, хто всі ці роки робив кращі медіа країни з мільйонами закоханих глядачів і читачів. Ваша праця - наша гордість! Саме через глибоку повагу до команди Рінат Ахметов вирішив, що вихідна допомога кожному має бути більшою, ніж передбачає закон, щоб гарантувати кожному і кожній принаймні три місяці на те, щоб визначитися, що далі. Ви всі круті фахівці! Нехай ваш подальший шлях буде широким, рівним і тільки вгору! Чекаємо ваших нових звершень", - додала директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко.

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Рінат Ахметов
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