В АГРУ підрахували щорічні збитки від зниження норм споживання газу

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За оцінками Міненерговугілля, щорічні збитки всіх учасників ринку оцінюються в 383 млн куб. м природного газу

Запропоновані Кабміном норми споживання газу для споживачів без лічильників занижені щонайменше вдвічі. Вони стануть причиною отримання збитків учасниками ринку на суму близько 3 млрд гривень без жодного джерела покриття. Про це йдеться у заяві Асоціації газового ринку України.

"Постанова Кабінету міністрів "Деякі питання споживання природного газу побутовими споживачами" носить регуляторний характер і була прийнята з порушенням всіх можливих процедур. Текст даної постанови суттєво відрізняється від редакції, яка була погоджена Державною регуляторною службою України. Крім того, вона визначає відносини на газовому ринку заднім числом. Це суперечить положенням Конституції України, адже ані закони, ані нормативно-правові акти не можуть мати зворотної дії в часі. Це відкриває перспективу оскарження даної постанови в суді з моменту її прийняття", - йдеться у тексті заяви.

Асоціація газового ринку також зазначає, що за оцінками Міненерговугілля, щорічні збитки всіх учасників ринку через дію занижених норм споживання оцінюються в 383 млн куб. м природного газу вартістю в розмірі 2,681 млрд гривень в рік. Про це йдеться в проекті постанови Кабміну "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 203", яка була оприлюднена на сайті профільного міністерства з дотриманням усіх процедур.

"Наголошуємо на хибності інформації, що начебто попередні постанови, які встановлювали необґрунтовані норми споживання, були скасовані виключно з формальних підстав. Питання обґрунтованості норм споживання було предметом дослідження у судах, про що свідчать тексти судових рішень, а збитки, понесені операторами ГРМ, будуть стягнені в судовому порядку відповідно до чинного законодавства", - говорять у АГРУ.

Також повідомляється, що постанова Кабміну, яка встановлює занижені норми споживання газу побутовим споживачам природного газу, базується на необґрунтованій та хибній інформації. Збитки учасників газового ринку будуть стягнені в судовому порядку, а постанова може бути скасована в суді з моменту її прийняття.