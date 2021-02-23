АГРУ підтримує перехід на облік природного газу в енергетичних одиницях

"Асоціація газового ринку України звертає увагу на те, що в існуючих умовах практика приведення об’ємів спожитого газу до стандартних умов залишається не повністю врегульованою для всіх категорій споживачів. Хоча застосування обліку газу із приведенням до стандартних умов до всіх без виключення споживачів газу передбачене Законом України "Про ринок природного газу", Кодексом газорозподільних систем та іншими документами", - йдеться у повідомленні.

АГРУ сподівається, що діюча практика включення втрат, пов’язаних із приведенням об’ємів газу до стандартних умов до тарифів на розподіл, є прогресивним, але тимчасовим рішенням. Зазначається, що вичерпне вирішення проблеми можливо завдяки переходу на облік природного газу в енергетичних одиницях, що передбачено законопроектом №2553, який вже затверджений Верховною Радою в першому читанні.

"Таким чином будуть виконані норми законодавства України та враховані рекомендації Секретаріату Енергетичного співтовариства щодо необхідності поширення європейських норм стосовно включення приведення об’ємів газу до стандартних умов до рахунків кінцевих споживачів", - йдеться у повідомленні.

В АГРУ вважають, що завдяки впровадженню обліку газу в енергетичних одиницях всі без виключення споживачі газу будуть в рівних умовах. Адже зараз є категорії споживачів, інтереси яких не враховані при включені до тарифу на розподіл витрат на приведення газу до стандартних умов, а саме:

домогосподарства, які використовують лічильники із термокоректорами. Об’єми спожитого газу для них автоматично обліковуються як приведені до стандартних умов;

домогосподарства, у яких газ обліковувався із понижуючими коефіцієнтами. Тобто, параметри їх споживання – через місце встановлення лічильника та кліматичні умови – призводять до від’ємних нарахувань при приведені спожитого газу до стандартних умов;

промислові, бюджетні споживачі та ТКЕ, які використовують вузли обліку газу з автоматизованими пристроями приведення об’ємів спожитого природного газу до стандартних умов газу.

За даними АГРУ, зараз майже 2 млн домогосподарств користуються лічильниками газу із термокоректорами – а це 20% осель із встановленими приладами обліку. Що стосується клієнтів із понижуючими коефіцієнтами, то у окремих операторів ГРМ їх кількість сягає 30%. Відповідно, на промислові підприємства, ТКЕ, а також бюджетні установи припадає майже 50% споживання газу.

Також зазначається, що для впровадження рівних умов для всіх споживачів необхідний перехід на облік газу за енергетичними показниками. Оператори ГРМ готові до запровадження європейських норм та правил газового ринку, в тому числі і застосування енергетичних показників.

"За роки, коли ситуація із приведенням об’ємів спожитого газу до стандартних умов залишається неврегульованою, з цього питання склалась певна судова практика. Зокрема, існує 5 рішень Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, а також 2 рішення Касаційного господарського суду у складі ВС, які визнають законим приведення об’ємів газу для побутових споживачів до стандартних умов. Наявні 5 рішень ВС, які підтверджують відсутність в тарифах операторів ГРМ витрат на приведення газу до стандартних умов до 1 січня 2021 року. Тому зараз, коли Велика Палата ВС завершує розгляд позову щодо приведення газу до стандартних умов, публічні акції та "пророчі" заяви окремих політичних сил є тиском на Верховний Суд та спробою потрапити у інформаційний простір для отримання сумнівної популярності, безвідносно до реальних шляхів вирішення проблем на ринку газу", - йдеться у повідомленні.