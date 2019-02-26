АГРУ і Енергоспівтовариство сподіваються на запуск добового балансування ринку газу з березня

Ілюстративне фото (УНІАН)

Очікується, що УТГ з 1 березня запустить добове балансування ГТС

Члени Асоціації газового ринку України (АГРУ) активно сприяють впровадженню добового балансування ринку газу і в Секретаріаті Енергетичного співтовариства позитивно оцінили ці проактивні дії АГРУ, повідомляє прес-служба Асоціації.

Як повідомляється, АГРУ сприяє мобілізації всього потенціалу членів Асоціації для того, щоб чинний оператор ГТС усунув істотні проблеми і недоліки в роботі своєї інформаційної платформи до 1 березня 2019 року - чергового дедлайну для початку добового балансування ринку газу в Україні.

Асоціація газового ринку України отримала від Секретаріату Енергетичного співтовариства лист, в якому висловлена стурбованість і небажання миритися з черговим перенесенням терміну впровадження добового балансування ринку газу в Україні. Разом з тим відмічено, що Секретаріат отримав від оператора ГТС "Укртрансгазу" - запевнення в тому, що новий крайній термін не знадобиться і процес добового балансування стартує 1 березня 2019 року.

У прес-службі зазначили, що АГРУ разом з Секретаріатом енергетичного співтовариства покладається на здатність "Укртрансгазу" налагодити добове балансування ринку газу з 1 березня 2019 року. Цей обережний оптимізм спирається на те, що фахівці "Укртрансгазу" вже близько року працюють над впровадженням добового балансування ринку і зараз зайняті налаштуванням вже другої інформаційної платформи. Останнім часом активізовано роботу по її тестуванню, і всі учасники ринку газу беруть у цьому активну участь.

Асоціація впевнена, що успішне впровадження добового балансування забезпечить повноцінну інтеграцію українського ринку газу з ринками країн Європейського Союзу.