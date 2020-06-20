ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аграрії протестували біля Кабміну проти підвищення цін на продукти через мито на паливо

Новини » Суспільство     20.06.2020 - 11:41
Аграрії протестували біля Кабміну проти підвищення цін на продукти через мито на паливо
Фото: Кабінет міністрів (РБК-Україна)

Представники аграріїв відзначають, що введення мита - це справа рук монополістів

Біля будівлі Кабінету міністрів України кілька сотень аграріїв протестували з вимогою не вводити мита і квотування на імпортні дизельне паливо (ДТ) та скраплений газ (СПГ).

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Акція пройшла під гаслами: "Ні - миту і квотами на імпортне паливо" і "Ні - збагачення олігархів коштом звичайних людей". У ній взяли участь фермери з різних областей України, незадоволені ініціативою введення мита або квот на імпортні ДТ і СПГ.

За словами мітингувальників, від цього не тільки фермери втратять до 3 млрд гривень, але і прості українці більше заплатять за продукти, які неминуче подорожчають.

"Це позначиться кінець кінцем на внутрішніх цінах на базарах, на покупцях - чим дорожче наша продукція, тим менше її будуть купувати", - зазначив президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України Микола Стрижак.

Представники аграріїв відзначають, що введення мита - це справа рук монополістів.

"Останнім часом приймаються рішення міжвідомчої комісії, які спрямовані просто на створення монопольного ринку вітчизняними олігархами", - заявила заступник голови Аграрного союзу України" Жанетта Ємельянова.

Учасники акції передали звернення на ім'я прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра економіки, торгівлі і сільського господарства з вимогою не допустити введення спеціальних мит або квот на імпортне дизпаливо і зріджений газ.

Як повідомлялося раніше, в січні 2020 року "Укртатнафта" спільно з "Нафтогазом" подали скаргу в Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі (МКМТ), вимагаючи ввести мита на імпорт ДТ і СПГ на рівні 8,46% з щорічним підвищенням до 25,4% до 2024.

За оцінками НАУ введення мит зробить закупівельні ціни на ДТ і СПГ в Україні найвищими в Європі, зруйнує стійку систему нафтопродуктозабезпечення, економіка України буде втрачати близько 11 млрд гривень в рік

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України топливогазпошлины
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся