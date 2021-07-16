Аграрії просять міністра інфраструктури підвищити тариф металургам на додаткові 2 млрд грн

Аграрії просять міністра інфраструктури Олександра Кубракова підняти тариф металургам на додаткові 2 млрд грн. "Укрзалізниця" вийшла з ініціативою підйому залізничних тарифів, в рамках якої компанія отримає додатково 1,7 млдр грн в цьому році, і 10 млрд грн в наступному.

У свою чергу, громадська організація "АОГУ" Термінатор " Юрія Шукшина в листі Олександру Кубракову, запропонувала провести збільшення рівня тарифів на перевезення вантажів 1-го тарифного класу на 38,5% з 1 вересня 2021 р. (в 1 етапі), що дозволить залучити додаткові кошти вже в поточному році.

Поступове збільшення рівня тарифів на перевезення вантажів 2-го тарифного класу з 01 вересня 2021 р.на 8% і з 1 січня 2022 р. ще на 6,5%, що відповідає загальному збільшенню діючого тарифу на 15%, може призвести до відтоку вантажів 2 тарифного класу з залізничного транспорту на річковий і автомобільний транспорт. Також зазначаємо, що перевезення зазначених вантажів для "Укрзалізниці" рентабельні і мають позитивну динаміку до зростання", - прокоментували в "АОГУ "Термінатор".

Зазначається, що втрата вантажів 2 тарифного класу для "Укрзалізниці" матиме негативні економічні наслідки.

В "АОГУ "Термінатор" вважають недостатнім збільшення рівня тарифів на перевезення вантажів 1-го тарифного класу з 1 вересня 2021 р.на 8% і з 1 січня 2022 р. на 20,4%, що відповідає загальному збільшенню діючого тарифу тільки на 30%.

"Адже останні роки вантажі 1 тарифного класу систематично транспортувалися з негативною рентабельністю, УЗ не мала можливості проводити оновлення рухомого складу та залізничної інфраструктури.

Зараз "Укрзалізниця" вимагає значних капітальних вкладень в інфраструктуру. Також відзначаємо позитивну цінову кон'юнктуру на експортні вантажі 1 тарифного класу, тобто транспортна складова у вартості вантажів 1 тарифного класу значно зменшилася", - акцентували в "АОГУ "Термінатор".

Зазначається, що впровадження зазначеної ініціативи зменшить різницю між тарифами перевезення для вантажів 2 тарифного класу та 1 тарифного класу до 5%.

Крім того, провести незначне збільшення рівня тарифів на перевезення вантажів 2-го тарифного класу на 2%. Зазначене підвищення тарифів не призведе до втрати залізниць 2 тарифного класу.

"Зазначені тарифні ініціативи дозволять збільшити Додаткові дохідні надходження "Укрзалізниці" протягом 2021 р.до майже 3,5 млрд грн", - підсумували експерти.

Нагадаємо, що в Міністерстві інфраструктури України вважають, що зближення КЛАСІВ допоможе "Укрзалізниці" залучити вже цього року додаткові 2 млрд грн. Водночас громадськість наполягає на тому, що таких заходів недостатньо - і просять підняти тарифи ще вище.