Агентство Fitch назвало терміни відновлення світової економіки

Фото: Fitch Ratings (fitchratings.com)

Застосування вакцини проти COVID-19 викличе економічне зростання

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings очікує, що відновлення світової економіки стане стійким з середини 2021 року. Це відбудеться завдяки тому, що вакцини від коронавірусу почнуть застосовуватися, а соціальне дистанціювання починає слабшати.

Про це йдеться в останньому прогнозі агентства Global Economic Outlook (GEO).

Тепер Fitch очікує, що світовий ВВП впаде на 3,7% у 2020 році у порівнянні з 4,4% у вересневому прогнозі. Це відбудеться, попри очікування відновлення падіння ВВП у четвертому кварталі 2020 року в єврозоні і Великої Британії - після нещодавнього посилення обмежень - і відображає той факт, що глобальна активність у третьому кварталі відновилася набагато швидше, ніж очікувалося.

"Шлях відновлення світової економіки виявляється більш важким, ніж очікувалося, оскільки друга хвиля коронавірусу викликає нові обмеження, але новини про вакцини дуже позитивні для економічних перспектив на наступні два роки", - сказав Брайан Коултон, головний економіст Fitch Ratings.

Fitch підвищило свій прогноз зростання світової економіки на 2021 рік до 5,3% (з 5,2%) Згідно з прогнозами, ВВП США виросте на 4,5% (з 4,0%), а в Китаї - на 8,0% (з 7,7%), але зростання єврозони тепер прогнозується на рівні 4,7% (зниження з 5,5%), оскільки нові заходи блокування позначаться на активності в зимові місяці.

Fitch також переглянув свої прогнози зростання світової економіки на 2022 рік з 3,6% до 4,0%, що відображає очікування скорочення порушень соціального дистанціювання після розширення програм імунізації.

Як наголошується у звіті агентства, події останніх кількох місяців пролити більше світла на безпрецедентні економічні наслідки пандемії. Зокрема, це сильне і більш швидке, ніж очікувалося, відновлення в третьому кварталі 2020 року. Хоча нещодавнє друга хвиля блокувань не знижує активність так сильно, як у квітні, базові ефекти помітно поліпшать послідовне зростання, коли обмеження будуть ослаблені у 2021 році.

Роль безпрецедентного пом'якшення макроекономічної політики і суверенної підтримки у пом'якшенні впливу пандемії також стала більш зрозумілою. Сукупні грошові доходи сектору домашніх господарств залишилися в цілому стабільними в Європі - і значно виросли в США - завдяки величезним фінансовим трансфертам. Рівень безробіття в Європі зріс лише незначно через розширення масштабних схем звільнень, а кількість банкрутств малого бізнесу не збільшилася.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз світовій економіці і тепер очікує падіння на 4,4% у 2020 році і відновлювального зростання на 5,2% у 2021 році. У червні МВФ очікував падіння світового ВВП на 4,9% у 2020 році і зростання на 5,4% у 2021 році.

Нагадаємо, у вересні Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings чекало, що світовий ВВП впаде на 4,4% у 2020 році. Прогноз незначно переглянутий у бік поліпшення в порівнянні з червнем, коли прогнозувалося падіння світової економіки на 4,6%.