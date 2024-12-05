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"Агентство оборонных закупок" может не выполнить контракты на 25 млрд гривен, - эксперт

Четверг 05 декабря 2024 11:46
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"Агентство оборонных закупок" может не выполнить контракты на 25 млрд гривен, - эксперт Фото: "Агентство оборонных закупок" может не выполнить контракты на 25 млрд гривен (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Юлия Бойко

Государственное предприятие "Агентство оборонных закупок" (АОЗ) под руководством Марины Безруковой могло не выполнить контракт по обеспечению украинской армии боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Фокус".

По информации экссоветника главы АОЗ Тамерлана Вагабова, по состоянию на конец 2024 года АОЗ могла не выполнить государственные контракты на поставку боеприпасов на общую сумму 25 млрд грн. Речь идет об артиллерийских снарядах калибров 155, 152 мм и минометных минах.

"Это катастрофа! С такими подходами мы будем терять не только деньги, но и жизнь наших защитников", - полагает экссоветник главы АОЗ Тамерлан Вагабов.

Он также подчеркнул, что правоохранительные органы должны дать оценку этой ситуации.

"Чтобы такие руководители как председатель АОЗ дважды задумывались перед тем, как игнорировать результаты аудитов, их необходимо привлекать к уголовной ответственности. Это наша главная проблема - чувство безнаказанности, которое процветает в критически важных структурах", - добавил он.

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