В Африці понад 20 тисяч дітей-солдатів беруть участь у військових конфліктах, - ООН

У Західній і Центральній Африці збройні угруповання і урядові війська масово використовують дітей-солдатів. Неповнолітні беруть участь у бойових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News .

Як повідомляє видання з посиланням на звіт Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), в Західній і Центральній Африці у військові конфлікти залучені понад 21 тисячі дітей. Їх на службу вербують як збройні угруповання, як урядові сили.

"Цифри і тенденції вкрай турбують нинішнє і майбутні покоління дітей", - цитує агентство Марі-П'єр Пуар'є, регіонального директора ЮНІСЕФ по Західній і Центральній Африці.

Найбільш масово дітей-солдатів залучають до бойових дій в країнах Центральної Африки - Буркіна-Фасо, ЦАР, Камеруні, Чаді, Конго, Малі та Нігері.

В ООН додали, що з 2016 року понад 2,2 тисячі дітей в регіоні стали жертвами сексуального насильства, а понад 3,5 тисячі дітей - були викрадені.