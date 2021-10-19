Африканські льодовики можуть зникнути через 20 років: чим це загрожує

Льодовики Африки можуть зникнути до 2040 року. Через що 118 млн людей на континенті зіткнуться з посухою, повенями та екстремальною спекою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідно до прогнозу, що міститься в опублікованому у вівторок в Женеві звіті ООН, 2020 рік став більш теплим, ніж попередні 30 років.

"Швидке зникнення останніх залишилися льодовиків в Східній Африці, які, як очікується, повністю розтануть в найближчому майбутньому, сигналізує про загрозу ... незворотної зміни системи Землі", - йдеться у звіті.

Прогнозується, що за поточними темпами всі три тропічних крижаних поля Африки - Кіліманджаро в Танзанії, Кенійська гора Кенія та Угандійський Рвензоріс - зникнуть до 2040-х років.

Очікується, що на Африку, на яку припадає менш як 4% викидів парникових газів, вже давно впливає зміна клімату землі - особливо схильність до посухи.

Зазначено, що крім загострення посухи на континенті, сильно страждає і сільське господарство.

У доповіді підраховано, що країнам Африки на південь від Сахари доведеться щорічно витрачати 30-50 мільярдів доларів, або 2-3% ВВП, на адаптацію до запобігання ще гірших наслідків.