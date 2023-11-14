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Африканская сборная снялась с квалификации к ЧМ-2026 за день до старта: что произошло

Асмэра, Вторник 14 ноября 2023 16:52
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Африканская сборная снялась с квалификации к ЧМ-2026 за день до старта: что произошло Фото: Эритрейская сборная останется дома (cecafaonline.com)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Эритреи пропустит отборочный турнир к чемпионату мира 2026 года под эгидой Африканской конфедерации футбола из-за опасений об имиджевых потерь для государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Верблюды" отказались стартовать в квалификации из-за угрозы бегства футболистов. Эритрейская сборная с 15 ноября должна была соперничать за выход в следующий этап отбора с командами Марокко, Танзании, Конго, Нигера и Замбии.

За отказом Эритреи от участия в квалификационном турнире стоит правительство страны. Госкомиссар по культуре и спорту Земеде Текле отверг запрос местной федерации на старт в отборе, опасаясь появления новых беглецов. За последние 15 лет более 60 футболистов стали "невозвращенцами".

С момента провозглашения Эритреей независимости в 1993 году страной руководит президент Исайяс Афеверки. По данным правозащитных организаций, тамошний политический режим – один из худших на планете. Эритрея на заседаниях Генассамблеи ООН голосует в унисон с Россией, в том числе по всем вопросам относительно войны против Украины.

Что известно о футбольной сборной Эритреи

Управленческая организация местного футбола – Эритрейская национальная футбольная федерация. Ассоциация стала членом КАФ и ФИФА в 1998 году.

Первый матч сборной Эритреи состоялся в 1992 году в Хартуме. "Красноморские ребята" тогда разошлись миром с Суданом (1:1). Крупнейшие победы в истории команды одержала в декабре 2019 года, когда разгромила Джибути (3:0) и Кению (4:1).

Сборная Эритреи ни разу не выходила на Кубок африканских наций либо чемпионат мира. Самый заметный успех команды – финал Кубка КЕСАФА-2019 (турнир стран Восточной и Центральной Африки), где эритрейцы уступили Уганде (0:3).

К слову, юношеская сборная Бразилии установила рекорд чемпионатов мира по ударам в сторону ворот.

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